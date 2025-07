Pronostico FCSB-Shkendija | la rimonta è cosa certa

FCSB-Shkendija è la gara di ritorno dei preliminari di Champions League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla La rimonta è cosa certa. PerchĂ© sì, le favole sono sempre belle. Ma poi è sempre il campo a dire la parola fine. E a mettere le cose in chiaro. E questa partita, nonostante un risultato clamoroso all’andata con la vittoria dei macedoni del nord, è segnata, scritta. Nonostante, infine, si giochi in un campo diverso rispetto a quello dove i romeni fanno le partite in casa. (Lapresse) – Ilveggente.it L’FCSB ha sbagliato una partita, ci sta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico FCSB-Shkendija: la rimonta è cosa certa

