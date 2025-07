Champions League, al via il ritorno del secondo turno di qualificazione: si giocano cinque partite dal destino giĂ segnato Inizia il secondo turno di qualificazione di Champions League con cinque partite in programma in cui il destino appare giĂ segnato visti i risultati dell’andata. Una prima sorpresa però potrebbe arrivare dalla partita in programma alle 17 con il Kairat pronto a rimontare la sconfitta per 2-0 della sfida di andata. (LaPresse) – IlVeggente.it  Un gol al 49° minuto di Mohamed Toure e la rete di Jaakko Oksanen al 71° hanno messo fine alla serie di otto partite senza sconfitte del Kairat nelle competizioni ufficiali, lasciando la squadra di Almaty con una rimonta difficile in vista della sfida decisiva in casa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Champions League 29 luglio: al via il ritorno del secondo turno di qualificazione