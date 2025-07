Programmi TV martedì 29 luglio 2025 | film attualità e spettacolo in prima serata

Su Rai Uno Assaporando Parigi, su Canale 5 Temptation Island. Guida ai programmi Tv della serata di martedì 29 luglio 2025. Martedì 29 luglio la serata TV offre un ventaglio variegato di emozioni: dalla raffinatezza parigina di Assaporando Parigi (Rai Uno) all’azione sfrenata di 2 Fast 2 Furious (Sky Cinema Action), passando per il commovente Qua la zampa 2 (Sky Cinema Family). E per gli amanti delle serie, Fire Country su Rai 4 scalda gli animi tra fiamme e redenzione. FILM. Alle 21.30 su Rai Uno, Assaporando Parigi racconta la rinascita personale di una donna che, lasciandosi alle spalle la sua vita monotona, parte per la capitale francese dove riscopre sé stessa attraverso l’arte culinaria. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Programmi TV martedì 29 luglio 2025: film, attualità e spettacolo in prima serata

In questa notizia si parla di: martedì - luglio - serata - programmi

Programmi tv martedì 22 luglio 2025: film, attualità e spettacolo in prima serata - Su Rai Uno Inghilterra-Italia femminile, su Canale 5 Mio figlio. Guida ai programmi Tv della serata di martedì 22 luglio 2025.

Oroscopo Martedì 8 Luglio 2025 | Voglia di leggerezza, ma con chiarezza - Oroscopo 8 luglio 2025: Luna in Bilancia favorisce relazioni, diplomazia e chiarezza. Scopri le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo Martedì 15 Luglio 2025 | Concretezza, scelte importanti e cuore sincero - Oroscopo 15 luglio 2025: Luna in Capricorno regala determinazione e voglia di mettere ordine. Scopri le previsioni per amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali.

Temptation Island si fa in tre: martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio in prima serata su Canale 5. Mediaset rivoluziona la programmazione Vai su Facebook

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi martedì 22 luglio; Stasera in TV: Film da vedere Martedì 22 Luglio, in prima serata; Stasera in TV: cosa guardare oggi, martedì 22 luglio 2025.