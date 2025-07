programma oggi ultimo giorno in argentina poi al gruppo tre giorni di vacanza

Ultimo giorno per i biancorossi in Argentina. Stasera la squadra lascerà il ritiro e prenderà il volo per l’Italia. L’arrivo a Roma è previsto per domani pomeriggio, la squadra rientrerà a Perugia e poi godrà di qualhe giorno di riposo. Vincenzo Cangelosi concederà al gruppo tre giorni liberi, giovedì, venerdì e sabato, con ripresa dei lavori domenica mattina. Poi si aprirà una settimana impegnativa per la squadra biancorossa che affronterà martedì 5 agosto la Pontevecchio e venerdì 8 il Cannara. La squadra di Ponte San Giovanni, neopromossa in Eccellenza, ospiterà il Grifo allo stadio "degli Ornari" alle 18 in amichevole. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

