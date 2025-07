Produttore e arrangiatore raffinato ha trasformato in suono le parole di alcuni dei più grandi nomi della musica italiana

D ietro le hit che hanno segnato decenni di musica italiana, spesso c’era il suo nome, invisibile ma fondamentale. Celso Valli, il maestro che ha trasformato note e intuizioni in successi senza tempo, è scomparso a 75 anni nella sua Bologna. E mentre il mondo della musica piange uno dei suoi più grandi architetti, i ricordi – da Vasco Rossi a Laura Pausini – raccontano l’eredità solo apparentemente silenziosa di un uomo che ha scolpito l’identità sonora del nostro Paese. Attori e musicisti. guarda le foto Celso Valli, dagli esordi jazz al dominio del pop. Nato a Bologna il 14 maggio 1950, diplomato in pianoforte al Conservatorio Martini, Valli ha cominciato la sua carriera nella jazz band che lui stesso aveva fondato. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Produttore e arrangiatore raffinato, ha trasformato in suono le parole di alcuni dei più grandi nomi della musica italiana

In questa notizia si parla di: musica - trasformato - italiana - produttore

Gaetano De Michele: dalla derisione alla gloria, la musica che ha trasformato una vita - Tarantini Time Quotidiano La vita di Gaetano De Michele  è una melodia commovente che narra la storia di un giovane di 29 anni che ha trasformato le difficoltà in opportunità , il dolore in forza e la musica in uno strumento di riscatto personale e di aiuto per gli altri.

Gaetano De Michele: dalla derisione alla gloria, la musica che ha trasformato una vita - Tarantini Time Quotidiano La vita di Gaetano De Michele  è una melodia commovente che narra la storia di un giovane di 29 anni che ha trasformato le difficoltà in opportunità , il dolore in forza e la musica in uno strumento di riscatto personale e di aiuto per gli altri.

È morto Sly Stone, il musicista rivoluzionario che con Sly and the Family Stone ha trasformato la musica popolare negli Anni 60 e 70 - Sly Stone, il musicista rivoluzionario e showman che con Sly and the Family Stone ha trasformato la musica popolare negli Anni 60 e 70 e oltre con successi come “Everyday People”, “Stand!” e “Family Affair”, è morto lunedì 9 giugno all’età di 82 anni.

Quando nel 1966 Sergio Bardotti debuttò a Sanremo con “Paf…bum!” interpretata da Lucio Dalla. La canzone non arrivò in finale… Dalla puntata di #Techetechete “Sergio Bardotti, la musica è poesia” di Carlo Vani, dedicata al paroliere, produttore discografic Vai su Facebook

Addio a Celso Valli, l’architetto del pop italiano; Morto Celso Valli, l’architetto del pop italiano: storico produttore di Vasco Rossi, Laura Pausini e tanti altri; Matteo Palermo, da Palo del Colle alla produzione musicale: “La mia musica nasce dalla libertà ”.

Lutto nella musica: è morto Celso Valli, produttore di successi indimenticabili - Dagli anni ’80 Celso Valli ha plasmato il suono del pop italiano: con lui se ne va un gigante della nostra musica. notizie.it scrive

È morto Celso Valli, il produttore di Vasco, Ramazzotti, Pausini - È morto all'età di 75 anni Celso Valli, compositore, arrangiatore e produttore discografico bolognese e autore degli arrangiamenti originali per tutti i big della musica leggera, da Eros Ramazzotti a ... Lo riporta msn.com