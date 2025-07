Procedure di divorzio già partite | ufficiale il fuoriclasse ex Juve ha rotto con lei I Niente da fare la crisi è irrecuperabile

Ennesima rottura tra "vip" dell'ultimo periodo, la storica coppia si starebbe dicendo addio dopo tanti anni di relazione. Il mondo delle celebrità è costellato di amori che nascono e finiscono, e l'ultimo periodo ha visto la rottura di diverse coppie che sembravano inossidabili. La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, ufficializzata con il divorzio pochi giorni fa, ha dominato le cronache rosa, segnando la fine di un'era per una delle coppie più mediatiche d'Italia. Ma i "cuori infranti" non sono mancati anche a livello internazionale. Jennifer Lopez e Ben Affleck, dopo un ritorno di fiamma e un matrimonio da favola, hanno annunciato il loro divorzio ad agosto 2024, a soli due anni dalle nozze, lasciando increduli i fan dei "Bennifer".

