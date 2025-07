Principio d’incendio alla discarica di via Campana | tempestivo intervento degli operatori

Nella mattinata di oggi, intorno alle 11.30, nella discarica di via Campana durante le normali attivitĂ di gestione si è verificato un principio di incendio, subito gestito dagli operatori in servizio. Una squadra dei Vigili del Fuoco, avvisata dagli stessi operatori, si è comunque recata sul. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

