La serie televisiva di successo su Prime Video, The Summer I Turned Pretty, sta registrando un incremento significativo nei numeri di visualizzazioni con l’approdo alla sua ultima stagione. Basata sui romanzi omonimi di Jenny Han, la produzione ha conquistato pubblico e critica sin dal suo debutto nel 2021, grazie a una trama coinvolgente e a un cast di grande talento. La terza e conclusiva stagione, trasmessa dal 16 luglio 2025, sta dimostrando di essere all’altezza delle aspettative, con dati record che ne evidenziano il crescente apprezzamento globale. Secondo le comunicazioni ufficiali tramite il profilo X dedicato alla serie, la prima settimana di messa in onda della stagione 3 ha attirato oltre 25 milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Prime video aumenta il pubblico con il finale della serie young adult

