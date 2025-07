Prelievi Tanti | Un intervento concreto al Baldaccio per ridurre drasticamente le attese e migliorare il servizio in tutta la città

Arezzo, 29 luglio 2025 – “Ringrazio la Asl per la collaborazione, restrizioni economiche ma grande impegno” “Prossima la soluzione delle criticità riscontrate al punto prelievi del Baldaccio, dove grazie agli interventi messi in campo per il miglioramento dell’accesso ai servizi si sono ridotti drasticamente i tempi di attesa, passati dai 40 giorni registrati fino a poche settimane fa agli attuali 4. Da fine giugno infatti il punto prelievi ha ricevuto un potenziamento importante con l’attivazione di 7 nuovi box, che consentono 60 prelievi in più ogni settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prelievi, Tanti: “Un intervento concreto al Baldaccio per ridurre drasticamente le attese e migliorare il servizio in tutta la città”

In questa notizia si parla di: drasticamente - baldaccio - prelievi - tanti

Prelievi, Tanti: “Un intervento concreto al Baldaccio per ridurre drasticamente le attese e migliorare il servizio in tutta la città”; Arezzo, lavori al sottopasso Baldaccio: modifiche ai bus.

Prelievi, Tanti: “Un intervento concreto al Baldaccio per ridurre drasticamente le attese e migliorare il servizio in tutta la città” - Arezzo, 29 luglio 2025 – Prelievi, Tanti: “Un intervento concreto al Baldaccio per ridurre drasticamente le attese e migliorare il servizio in tutta la città” “Ringrazio la Asl per la collaborazione, ... Da lanazione.it