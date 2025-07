Prato | Procura rafforza la lotta alla criminalità cinese Arrivano rinforzi | finanzieri militari esperti antiterrorismo

arrivano rinforzi: si tratta di sette ispettori, quindici tra appuntati e finanzieri, oltre a due unitĂ del comparto Anti Terrorismo e Pronto Impiego. A questi si aggiungeranno altri sette militari giĂ destinati alla sede pratese. Il nuovo contingente sarĂ impiegato su piĂą fronti: dal contrasto al riciclaggio e alle frodi fiscali, al fenomeno del ''Chinese Underground Banking System'', fino allo smantellamento delle cosiddette imprese ''apri e chiudi'', al lavoro nero e irregolare e all'aggressione patrimoniale dei soggetti fiscalmente pericolosi L'articolo Prato: Procura rafforza la lotta alla criminalitĂ cinese. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: Procura rafforza la lotta alla criminalitĂ cinese. Arrivano rinforzi: finanzieri, militari, esperti antiterrorismo

