prato doganaccia alla partenza in dieci

Eppure la mattinata nell’ultima domenica di luglio era splendida e con il sole, l’ideale insomma per raggiungere la montagna pistoiese. In programma con partenza dalla sede della Misericordia di Prato in via Galcianese la 16^ Prato-Doganaccia una medio fondo che in passato ha avuto ottimi successi di partecipazione. Questa volta si sono ritrovati in 10 (dico dieci) al momento del ritrovo e della partenza. Un numero così basso nessuno se lo attendeva ad iniziare dagli organizzatori (si era assunta l’onere la Asd Moto Guzzi di Prato mancando una società organizzatrice) con l’ausilio del Csi, le quali avevano fatto di tutto per organizzare la manifestazione offrendo tutti i necessari supporti e servizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

