Poste italiane la nuova super app è usata da quasi 9 milioni di clienti | tutte le funzioni

Grande successo per la nuova super app di Poste italiane che, con quasi 9 milioni di utilizzatori attivi, è leader tra le app gratuite in Italia su Apple Store e Google Play. Un risultato che dimostra l’efficacia della strategia digitale di Poste, che punta a rendere il Gruppo una piattaforma di relazione e connessione con i clienti, offrendo in modalità omnicanale servizi di qualità e tutte le novità relative all’offerta. Le innovazioni di prodotto e di servizio, infatti, verranno veicolate tramite l’app di Poste italiane, identificabile con la lettera P blu su fondo giallo, che diventerà unica per tutti i prodotti e i servizi offerti dal Gruppo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Poste italiane, la nuova super app è usata da quasi 9 milioni di clienti: tutte le funzioni

