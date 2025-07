Possesso di stupefacenti. Quattro denunce nel copparese.

Denunciate quattro persone per possesso di sostanze stupefacenti e guida in stato di ebbrezza. In particolare, nel centro cittadino copparese, la pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri, dopo una segnalazione da parte di un cittadino, è intervenuta al ‘Parco della Marina’ per un controllo di due uomini che stazionavano apparentemente senza far nulla. I militari, che in quel momento stavano controllando la zona dell’interscambio delle autolinee, al loro arrivo hanno sorpreso i due che stavano fumando una sigaretta artigianale, motivo per cui sono stati immediatamente perquisiti e trovati in possesso di alcuni grammi di marjuana, suddivisa in più pezzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

