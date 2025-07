Portò via ad un' anziana 11 mila euro | arrestato truffatore

I carabinieri della Stazione di San Cipriano Picentino hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa, dal Gip presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura, nei confronti di C.L, indagato per truffa aggravata ai danni di un’ anziana di San Mango. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Del modus operandi delle bande criminali di matrice napoletana che truffano gli anziani principalmente con l'espediente del 'finto maresciallo', dei ruoli di ciascuno e delle tecniche utilizzate

Avevano messo a segno 18 colpi a Roma nel periodo compreso tra dicembre 2022 e febbraio 2023, per un volume d'affari stimato in 400 mila euro circa

