Portici elevatore si ribalta e colpisce operaio | ferito un 58enne

Si registra un altro incidente sul lavoro nel Napoletano, il terzo in pochi giorni. Questa volta è accaduto a Portici, in via Cellini 31, dove un operaio di 58 anni è rimasto gravemente ferito intorno alle 8.45 di questa mattina, durante alcuni lavori di ristrutturazione.

