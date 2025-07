‘Portare a 48 mesi il limite dei contratti interinali’ bufera su emendamento maggioranza

Polemica con al centro il tema del lavoro al Senato. Con un emendamento dei relatori al decreto Economia, in commissione Bilancio a Palazzo Madama, la maggioranza prova a riscrivere la norma sul limite per i contratti a termine per gli interinali contenuta in uno dei decreti attuativi del Jobs Act (il decreto legislativo numero 81 del 2015). La modifica propone di estendere fino a 48, dagli attuali 24, i mesi per i quali un lavoratore di una agenzia interinali può essere ‘prestato’ a un’azienda senza far scattare in automatico l’assunzione. La “missione” dei lavoratori in somministrazione presso un’azienda salirebbe a 36 mesi, o a 48 mesi in caso di primo contratto con lo stesso “utilizzatore”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

