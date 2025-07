Pordenone furti ai danni di anziani | i malviventi in azione

La Polizia di Stato di Pordenone ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre cittadini di nazionalità bulgara, un uomo e due donne, accusati di far parte di un gruppo criminale dedito ai furti seriali con carattere transnazionale, commessi sistematicamente sul territorio italiano e in altri Paesi dell’Unione Europea. L’indagine ha avuto origine dalla denuncia di una donna di settantanove anni, vittima di un furto avvenuto il 19 gennaio scorso all’interno di un supermercato di San Vito al Tagliamento, comune in provincia di Pordenone. Il modus operandi – svelato dalle telecamere di videosorveglianza – era consolidato e particolarmente insidioso: le vittime, per lo più persone anziane, venivano individuate e accerchiate all’interno dei supermercati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pordenone, furti ai danni di anziani: i malviventi in azione

Deve scontare una pena di tre anni per dodici furti a Udine e a Pordenone: arrestato un 26enne - Furti e danni tra Udine e Pordenone. Sono questi i reati commessi da A.B.A., un 26enne originario del Niger arrestato nel pomeriggio del 28 aprile dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pordenone.

Furti a Udine e Pordenone: tatuaggio sul collo incastra ladra - È bastato un tatuaggio visibile sul collo per incastrare una delle componenti di una banda specializzata in furti seriali tra Udine e Pordenone.

Dalla Bulgaria a Pordenone in giornata per furti agli anziani: beccati tre ladri seriali. Ecco come agivano - Facevano avanti e indietro tra la Bulgaria e l’Italia in giornata per commettere furti seriali. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre cittadini di nazionalità bulgara – un uomo e due donne – componenti di una banda che agiva non solo in Italia ma anche in altri paesi Ue, in particolare in Austria.

