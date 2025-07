Pontecorvo la giovane Kendra scrive una tesina sull' Arma dei Carabinier

È ispirandosi ai Carabinieri che ha elaborato la sua tesina per gli esami della scuola media. L’idea è stata di una giovanissima studentessa residente a Pontecorvo (Frosinone) che, nel futuro, vorrebbe realizzare il suo sogno di frequentare l’Accademia Militare e diventare così “Ufficiale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

