Sono iniziati, con le opere di pre cantiere, le attivitĂ di riqualificazione e messa in sicurezza del ponte che collega Brugnato e Borghetto Vara, lungo la strada provinciale 566, per un totale di 2,7 milioni di euro. I tecnici della Provincia negli scorsi anni hanno lavorato ad una serie di opere propedeutiche che garantissero lo sviluppo di questo intervento senza richiedere la chiusura del ponte, senza prevederne la demolizione parziale o totale e realizzando l’opera con il minimo disagio e il minimo vincolo per la viabilitĂ dell’intera Val di Vara. Tra queste opere fondamentali, che sono state ultimate degli scorsi mesi, vi sono una serie di briglie realizzate all’interno dell’alveo fluviale del fiume Vara: in passato, proprio perchĂ© la pressione dell’acqua poteva creare problemi di instabilitĂ , ogni qual volta era segnalata un’onda di piena il ponte veniva precauzionalmente chiuso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte di Brugnato, al via i lavori di manutenzione