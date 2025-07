Ponte della Ferriera posticipata la riapertura

Ad Avellino, il Ponte della Ferriera, monumento storico chiuso al traffico veicolare da marzo per i lavori di messa in sicurezza, non sarà riaperto il 31 luglio, data annunciata dall'ex amministrazione Nargi poco prima della sua caduta. È stato previsto uno slittamento di alcuni giorni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Ponte della Ferriera, ci siamo: il 31 luglio l’apertura al traffico - Tempo di lettura: 2 minuti Il prossimo 31 luglio il Ponte della Ferriera sarà aperto al traffico veicolare ed al passaggio dei pedoni.

Il Ponte della Ferriera sarà riaperto il 31 luglio, sindaco Nargi: "Un'altra promessa mantenuta" - Dopo quattro mesi dalla chiusura, il Ponte della Ferriera sarà riaperto al traffico veicolare. Fra due settimane, finalmente gli avellinesi potranno tornare a percorrere uno dei collegamenti stradali più importanti della città lasciandosi alle spalle i disagi e le difficoltà causati dal divieto.

Ponte della Ferriera, cronoprogramma rivisto: riapertura rimandata - Tempo di lettura: 2 minuti Bisognerà attendere ancora qualche giorno per la riapertura al traffico del ponte della Ferriera ad Avellino.

