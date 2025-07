Tempo di lettura: 2 minuti Bisognerà attendere ancora qualche giorno per la riapertura al traffico del ponte della Ferriera ad Avellino. L’annuncio era stato dato nelle scorse settimane dall’allora sindaca Laura Nargi, che aveva indicato il 31 luglio come data per la ripresa della circolazione veicolare. Tuttavia, il cronoprogramma è stato rivisto: il Comune, in accordo con l’impresa esecutrice, ha stabilito un breve slittamento per completare gli ultimi lavori. A rallentare la consegna è l’intervento sui marciapiedi, attualmente al centro delle attività di cantiere, come documentano le immagini diffuse. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ponte della Ferriera, cronoprogramma rivisto: riapertura rimandata