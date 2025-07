Polizia Locale rinforzi in arrivo | stanziate risorse per l' assunzione di nove agenti

Nuove assunzioni e potenziamenti in vista per la Polizia Locale di Forlì. Durante il consiglio comunale di martedì pomeriggio, infatti, sono state discusse e approvate alcune variazioni di bilancio propedeutiche all’assunzione di 9 agenti, di cui 3 a tempo determinato e 6 a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: polizia - locale - assunzione - agenti

Generi alimentari venduti in un ex salone di parrucchieri, blitz della polizia locale - Aveva trasformato, senza nessuna autorizzazione, un salone da parrucchiere in un negozio di alimentari.

Nuovo presidio della polizia locale: "I cittadini ci chiedono più sicurezza" - Garantirà maggior sicurezza sul territorio e servizi più vicini alla cittadinanza, il nuovo presidio fisso della Polizia locale dell’Unione ‘Terre e Fiumi’ nel Comune di Riva del Po, che troverà spazio nelle sedi municipali di Berra e Ro Ferrarese.

Furbetti e abusivi fra tassisti ed Ncc: interviene la Polizia Locale di Brindisi - BRINDISI – C’è chi barava sulle tariffe e chi faceva da autista, nonostante non avesse adeguata licenza.

Concorso pubblico per agenti di Polizia Locale È stato pubblicato il nuovo bando per l’assunzione di agenti presso il Corpo di Polizia Locale di Apricena. Un’azione importante per migliorare i servizi di presidio e sicurezza sul territorio. Il Sindaco Antonio Po Vai su Facebook

Polizia Locale, rinforzi in arrivo: stanziate risorse per l'assunzione di nove agenti; Polizia locale al contrattacco: No a strumentalizzazioni. Il nostro lavoro merita rispetto; Assunzione di cinque nuovi agenti di Polizia Locale e potenziamento dei servizi comunali: procedura in fase di conclusione.

Polizia locale: 120 agenti negli uffici, solo 72 operativi. L’opposizione insiste per l’impiego di personale civile in back office - Nicola Grandi (Fratelli d’Italia), Alberto Ancarani (Forza Italia), Alvaro Ancisi e Gianfranco Spadoni (Lista per Ravenna- Da ravennanotizie.it

Manfredonia, in arrivo dieci nuovi agenti di Polizia Locale - Manfredonia, in arrivo dieci nuovi agenti di Polizia Locale Con determinazione dirigenziale n. ilsipontino.net scrive