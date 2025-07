Polizia locale al contrattacco | No a strumentalizzazioni Il nostro lavoro merita rispetto

Il tema della sicurezza torna al centro del dibattito politico cittadino, ma a infiammare la discussione non sono solo i fatti di cronaca. Dopo che in Consiglio comunale alcuni rappresentanti hanno sollevato dubbi sull’organizzazione della polizia locale, accusando un eccessivo impiego di agenti in ufficio anziché sul territorio, arriva una presa di posizione netta da parte dei sindacati. A firmare la replica sono Silvia Travaglini (coordinatrice Rsu), Daniela Guastavino (Fp Cgil), Manuela Drudi (Cisl Fp), Elena De Murtas (Uil Fpl) e Antonella Guerrini (Cse Flpl Sulpl), che parlano anche a nome dei lavoratori e delle lavoratrici del corpo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale al contrattacco: "No a strumentalizzazioni. Il nostro lavoro merita rispetto"

I sindacati rispondono all'ordine del giorno, approvato all'unanimità, che chiede più agenti in strada che in ufficio: "Dinamiche complesse a fronte di un impegno quotidiano".