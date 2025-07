Politicamente Scorretto | Sara Suriano ospite su Radio Onda Verde tra sport politica e sogni realizzati

Mercoledì 30 luglio, dalle 14:30 alle 15:30, torna su Radio Onda Verde 98 Mhz l’appuntamento con “Politicamente Scorretto”, il programma di Domenico Nardo che racconta storie fuori dagli schemi. Ospite d’eccezione sarĂ Sara Suriano, campionessa del mondo (ex aequo) di Bodybuilding Naturale, titolo conquistato lo scorso 15 giugno a Salou, in Spagna. Un successo che non si è fermato alla medaglia: nella stessa occasione Suriano ha ottenuto anche la Pro Card Internazionale, entrando ufficialmente nel circuito professionistico del bodybuilding naturale. Un traguardo che premia anni di impegno, disciplina e determinazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

