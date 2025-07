Polemica dell' opposizione | A Borghi non siamo in grado di esporre un lenzuolo bianco in Comune per Gaza

Sabato 26 luglio si è tenuto a Borghi il consiglio comunale, discussione accesa sul tema del genocidio a Gaza. "Un punto all'ordine del giorno - spiega una nota del gruppo di opposizione - presentato a firma Gianluca Landini, Lucia Rosati, Dario Placca, prevedeva una mozione riguardante il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: opposizione - borghi - gaza - polemica

Polemica dell'opposizione: A Borghi non siamo in grado di esporre un lenzuolo bianco in Comune per Gaza.

