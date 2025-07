Roma, 29 luglio 2025 - La notizia era nell'aria da giorni e ora ha anche il crisma dell'ufficialità : Tadej Pogacar, fresco vincitore del Tour de France 2025, non sarà al via della Vuelta 2025, in programma dal 23 agosto al 14 settembre. Il no di Pogacar alla Vuelta 2025 e le motivazioni. In realtà , ben prima di farlo con le parole, lo sloveno aveva parlato palesando una stanchezza fisica e mentale che non si allineava bene con l'immagine del corridore che stava dominando in lungo e il largo la Grande Boucle, vincendola senza patemi e in pieno controllo nell'ultima settimana: se poi il corridore in questione, vincitore anche di 4 tappe e della maglia a pois, è uno abituato a fare del sorriso e del divertimento in bici il suo marchio di fabbrica, allora la disparità tra realtà e impressioni si faceva ancora più palese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pogacar salta la Vuelta 2025: ora è ufficiale