Pnrr Borghi in Irpinia nasce il 2Vite Festival

Tempo di lettura: 4 minuti Il 10 – 11 – 12 ottobre 2025 i Comuni di Montefusco, Santa Paolina e Torrioni saranno teatro del 2VITE FESTIVAL: un evento itinerante che valorizza e promuove nuovi modelli di sviluppo per le eccellenze del territorio. La conferenza di presentazione il 30 luglio alle ore 11:30 al Circolo della Stampa di Avellino. L’iniziativa costituisce l’ azione centrale del progetto 2VITE ( V isioni per la V alorizzazione strategica I nnovativa e per la rigenerazione culturale e sociale del TE rritorio di Montefusco ed i suoi Casali – Santa Paolina e Torrioni, PNRR Borghi), in corso di implementazione nell’ambito del sistema territoriale dei tre paesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pnrr Borghi, in Irpinia nasce il 2Vite Festival

In questa notizia si parla di: 2vite - festival - pnrr - borghi

In Irpinia nasce il “2vite Festival” per le eccellenze artigianali - Tempo di lettura: 3 minuti Il 10 – 11 – 12 ottobre 2025 i Comuni di Montefusco, Santa Paolina e Torrioni saranno teatro del 2VITE FESTIVAL: un evento itinerante che valorizza e promuove nuovi modelli di sviluppo per le eccellenze del territorio.

Pnrr Borghi, in Irpinia nasce il 2Vite Festival; Biodigestore di Chianche, cinque sindaci fanno ricorso al Tar contro comune e Regione; In Irpinia nasce il 2vite Festival per le eccellenze artigianali.

In Irpinia nasce il 2Vite Festival, così si rigenera il territorio - Il 10 – 11 – 12 ottobre 2025 i Comuni di Montefusco, Santa Paolina e Torrioni saranno teatro del 2VITE FESTIVAL: un evento itinerante che valorizza e promuove nuovi modelli di sviluppo ... Secondo corriereirpinia.it

Pnrr: Civitacampomarano ottiene fondi Bando Borghi - Ansa.it - Pnrr: Civitacampomarano ottiene fondi Bando Borghi Ammesse 14 proposte private a integrazione di quelle pubbliche CIVITACAMPOMARANO, 23 maggio 2024, 18:06 Redazione ANSA - Da ansa.it