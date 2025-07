Pizzaballa da Assisi | | La pace è possibile se ci riconosciamo fratelli

ASSISI - Con la mostra “ Io, Frate Francesco. 800 anni di una grande avventura “ si guarda al meeting per l’amicizia fra i popoli 2025, dal 22 al 27 agosto a Rimini, dove sarĂ esposta. Ma alla presentazione, alla Domus Pacis, si è parlato di Gaza e della necessitĂ di pace: il cardinale Pierbattista Pizzaballa (foto), patriarca di Gerusalemme dei Latin ha portato la sua testimonianza diretta. "Viviamo un tempo drammaticamente complesso: guerre, squilibri sociali, crisi delle istituzioni internazionali e la violenza che sembra l’unica via per affermare potere – ha detto il cardinale Pizzaballa - In questo contesto san Francesco rimane un riferimento universale, amato da tutti pur non avendo costruito nulla nĂ© risolto problemi concreti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

