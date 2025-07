' Pitoch d' estate' il Carnevale più famoso della bassa pronto a illuminare anche i Lidi

La magia del Carnevale irrompe nell’estate costiera con una serata di festa. Giovedì 31, alle 21.30, il Lungomare Italia del Lido delle Nazioni si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per il 'Carnevale d’estate di Pitoch'.Cuore della serata sarà la spettacolare sfilata di carri allegorici. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: estate - carnevale - pitoch - famoso

Carnevale di Viareggio in estate: eventi, spettacoli e sfilate a luglio e agosto - Sono tre gli appuntamenti estivi con il Carnevale di Viareggio, in programma dal 24 luglio al 10 agosto 2025 L'articolo Carnevale di Viareggio in estate: eventi, spettacoli e sfilate a luglio e agosto proviene da Firenze Post.

Il Carnevale accende l'estate di Foiano - Il Comune di Foiano della Chiana ha presentato il cartellone estivo 2025, un ricco programma di eventi che animerà la città da giugno a settembre, offrendo appuntamenti imperdibili per cittadini e turisti.

Il Carnevale più antico d'Italia conquista anche l'estate. Oltre 5000 persone per l'edizione estiva a Foiano della Chiana - Arezzo, 8 giugno 2025 –  Il Carnevale più antico d'Italia conquista anche l'estate. Oltre 5000 persone per l'edizione estiva a Foiano della Chiana Il Sindaco Franci: “Orgogliosi della nostra comunità e del lavoro instancabile di chi rende possibile tutto questo” È stato un vero trionfo l'edizione estiva 2025 del Carnevale di Foiano della Chiana, che ha portato nel centro storico del borgo oltre 6000 persone in due giorni, tra cui tantissimi giovani, famiglie e visitatori da tutta la Toscana e oltre.