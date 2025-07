Pistoia 70enne aggredito e ucciso | resta in carcere il figlio La difesa | Presentato ricorso

L'avvocato Enrico Giuntini, legale di Giuseppe Blandino, 42 anni, accusato dell'omicidio e occultamento del cadavere del padre Salvatore Blandino, 70enne, il cui corpo è stato rinvenuto il 22 luglio 2025, nascosto sotto terra in un campo tra Agliana e Quarrata in provincia di Pistoia, ha presentato ricorso al tribunale del riesame di Firenze contro la decisione del gip di Pistoia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pistoia, 70enne aggredito e ucciso: resta in carcere il figlio. La difesa: “Presentato ricorso”

Pistoia, trovato il corpo del 70enne scomparso: ipotesi omicidio, fermato il figlio - (Adnkronos) – Tragico ritrovamento nel pomeriggio di martedì 22 luglio in località Ferruccia nel comune di Agliana, Pistoia.

AGLIANA, CADAVERE IN UNA BUCA: È OMICIDIO. FERMATO IL FIGLIO Il corpo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in una buca profonda, nascosta tra la sterpaglia, in una zona isolata tra Agliana e Quarrata (Pistoia). I primi riscontri parlano c

