Pisciottana De Luca inaugura l' inizio dei lavori sul tratto Ascea-Pisciotta

Alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del consigliere provinciale con delega alla viabilità Vincenzo Speranza (sindaco di Laurito), si terrà giovedì 31 luglio, alle 11, la posa della prima pietra dei lavori di ripristino e completamento variante lungo la ex SS 447. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Francesco Pirani spiazza tutti e annuncia la sua squadra: «Antonelli ai Lavori pubblici, Luca Russo alla Sicurezza» - OSIMO – Con una mossa a sorpresa e spiazzando tutti, il candidato sindaco di Osimo Francesco Pirani, sostenuto dalle liste Osimo al Centro, Pirani Sindaco e Progetto Osimo, ha annunciato attraverso un video postato sul proprio canale ‘istituzionale’ di Facebook chi farà parte della sua Giunta.

De Luca: "Con i nuovi lavori il Cto ha servizi e strutture di avanguardia" - Due nuovi reparti, Medicina d'Urgenza e Cardiologia, un ammodernamento tecnologico, la riqualificazione della piscina per la riabilitazione motoria e la ristrutturazione del reparto di Terapia Intensiva, sono alcune tra le principali migliorie apportate al Centro Traumatologico Ortopedico (CTO).

Progetti per la salute e lo sport all'Arbostella, De Luca interviene anche sul turismo e sui lavori al Volpe e all'Arechi: "Salerno come Cannes" - "Salerno è all'avanguardia per le politiche sociali". A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa di presentazione dei progetti di Salerno Solidale volti a favorire la prevenzione della salute attraverso lo sport, la.

Pisciottana, De Luca inaugura l'inizio dei lavori sul tratto Ascea-Pisciotta.

De Luca al Cardarelli inaugura il nuovo Poliambulatorio al Padiglione G ... - De Luca al Cardarelli inaugura il nuovo Poliambulatorio al Padiglione G: «Condizioni migliori per migliorare la sanità» È stata recuperata tutta una palazzina di quattro piani, con 35 ... Si legge su ilmattino.it