Piscina Scandone palestra e spogliatoi ko per infiltrazioni | deliberati lavori da 600.000 euro

Tempo di lettura: < 1 minuto Le infiltrazioni d’acqua hanno causato enormi problemi a spogliatoi e palestra della piscina Scandone, uno degli impianti sportivi piĂą importanti della cittĂ . La giunta comunale di Napoli ha perciò deliberato un intervento di manuntenzione straordinaria, per un importo complessivo di 593.500 euro. I lavori previsti riguardano il rifacimento del solaio della palestra, “attualmente compromesso da infiltrazioni d’acqua che – spiega la delibera del 23 luglio – ne hanno deteriorato l’integritĂ strutturale, compromettendo le condizioni di sicurezza per il suo utilizzo”. Secondo il Comune, “ l’intervento diventa così imprescindibile per garantire un ambiente fruibile e in conformitĂ con le normative vigenti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Piscina Scandone, palestra e spogliatoi ko per infiltrazioni: deliberati lavori da 600.000 euro

In questa notizia si parla di: piscina - scandone - palestra - spogliatoi

