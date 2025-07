Pisa tornano le corse notturne verso il litorale

PISA – Dall’1 agosto parte un servizio atteso e richiesto da tempo. Su impulso dell’amministrazione comunale, Autolinee Toscane attiverĂ nuove corse notturne della Linea 20, per collegare il centro cittĂ con il litorale e Calambrone. Le corse aggiuntive saranno attive nei fine settimana, con l’obiettivo di favorire il rientro sicuro, soprattutto per i giovani. La decisione arriva dopo settimane di segnalazioni da parte di residenti, famiglie e comitati locali. La richiesta era chiara: garantire un’alternativa all’auto privata, soprattutto durante le serate estive, quando il traffico verso la costa aumenta e i rischi per la sicurezza crescono. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: corse - pisa - notturne - litorale

Pisa-litorale, bus low cost. Biglietto a soli 2 euro e corse ogni 15 minuti - Pisa, 10 luglio 2025 – Al mare in bus, grazie all’accordo tra Comune e Autolinee Toscane che permette di calmierare a due euro il costo del biglietto (della durata di 90 minuti) per i collegamenti tra la città e le frazioni balneari di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone con un incremento della frequenza delle corse (una ogni quarto d’ora) fino al 31 agosto sulle linee 10 e 20 coperte dal bus brandizzato “Pisa-mare in bus”.

Svelata la ET-17: grande entusiasmo per la nuova monoposto dell’E-Team Squadra Corse di Pisa - Si è tenuta venerdì 11 luglio la presentazione ufficiale della ET-17, la nuova monoposto elettrica realizzata dall’E-Team Squadra Corse dell’Università di Pisa, che, oramai da anni, partecipa alle competizioni di Formula Student.

Sì alle nuove corse notturne tra Pisa e Litorale Attive da agosto nei fine settimana. Collegheranno Tirrenia e Calambrone al centro città . Chiesti alla Questura più controlli a bordo https://cascinanotizie.it/s%C3%AC-alle-nuove-corse-notturne-tra-pisa-e-litorale Vai su X

Pisa, aumentano le corse notturne: «Più sicurezza, meno auto»; Bus, emergenza vandali: Presidio fisso a bordo per le nuove linee notturne sul litorale; Dalla città al litorale in autobus: dal 1° agosto al via le corse notturne.

Pisa, tornano le corse notturne verso il litorale - Su impulso dell’amministrazione comunale, Autolinee Toscane attiverà nuove corse notturne della Linea 20, per collegare il centro ci ... Lo riporta msn.com

Pisa, aumentano le corse notturne: «Più sicurezza, meno auto» - Lo annuncia il Comune di Pisa dopo un’intesa con Autolinee Toscane, gestore del servizio. Da msn.com