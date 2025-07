Pisa cade dalla spalletta del lungarno | è grave

Pisa, 29 luglio 2025 – Un 32enne, di origini straniere, è rimasto ferito nella notte a Pisa, cadendo dalla spalletta  del lungarno all'altezza del Ponte di Mezzo. A causa della caduta, avvenuta probabilmente per cause accidentali, l’uomo è finito sulla banchina sottostante. I vigili del fuoco hanno recuperato l'uomo con l'ausilio dell'autoscala e tecniche di derivazione speleo alpinistiche. Il ferito è stato affidato al 118 e trasferito all'ospedale di Cisanello in codice rosso. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, cade dalla spalletta del lungarno: è grave

