Pioggia di droni micidiali | la strategia di Kim che spaventa gli Usa

C'√® un episodio emblematico risalente al 2022 che racconta in maniera eccellente perch√© la Corea del Nord ha deciso di puntare sullo sviluppo dei droni. Nel dicembre di quell'anno Pyongyang aveva inviato cinque velivoli senza pilota attraverso la Zona demilitarizzata in territorio sudcoreano. Uno dei mezzi era riuscito ad arrivare fino alla capitale, Seoul, e potrebbe aver persino registrato immagini dell'ufficio presidenziale. La Corea del Sud aveva mobilitato caccia ed elicotteri d'attacco, ma non era stata in grado di distruggere tutte le minacce. E questo nonostante l'esercito sudcoreano avesse investito ingenti quantit√† di denari in capacit√† di difesa anti-droni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

