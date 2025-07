Pio Esposito occhio all’Italia! Gattuso lo segue con attenzione

L’Inter, nel pomeriggio di ieri, è stata attenzionata da vicino dalla delegazione della Nazionale Italiana guidata dal nuovo CT, Gennaro Gattuso. VISITA – La presenza di Gennaro Gattuso ad Appiano Gentile è stata l’occasione per il commissario tecnico azzurro di incontrare di persona i giocatori italiani dell’Inter. I nerazzurri, aveva spiegato Gattuso, saranno chiamati a rappresentare una parte fondamentale della sua nuova Nazionale. Barella, Bastoni e Dimarco avranno un ruolo centrale. Insieme ai già tre citati, si aggiungerà anche Davide  Frattesi tra i convocati per settembre che ora è fermo ai box per infortunio. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pio Esposito, occhio all’Italia! Gattuso lo segue con attenzione

In questa notizia si parla di: gattuso - esposito - occhio - italia

Nazionale, Gattuso pensa già ai convocati: «Gli interisti rimarranno, occhio a Leoni, su Pio Esposito…» - di Redazione Nazionale, Gennaro Gattuso si sta già interrogando sui prossimi giocatori da convocare. Poche certezze e tanti giovani da lanciare.

Gattuso, operazione Mondiale: il ct tra moduli, viaggi e nomi nuovi. Prima chiamata per Koleosho e Pio Esposito? - Rino al lavoro per una Nazionale al top da settembre, quando partiranno le qualificazioni al Mondiale in Canada, USA e Messico (al via tra un anno).

Pio Esposito, prima l’Inter e ora anche l’Italia di Gattuso? Il nuovo CT disegna la Nazionale del futuro: 3 nerazzurri sono i suoi punti fermi - di Redazione Pio Esposito, prima l’Inter e ora anche l’Italia di Gattuso: il nuovo CT disegna la Nazionale del futuro! 3 nerazzurri sono intoccabili per lui.

Nei sondaggi politici Fratelli d’Italia, Forza Italia e Leag sono in calo a pochi giorni dalla pausa estiva del Parlamento, prima di un autunno che si annuncia ‘caldo’ tra elezioni regionali e legge di bilancio. Nell’opposizione, invece, fa bene soprattutto il Movimen Vai su Facebook

GdS – L’Italia a Gattuso, Barella tra i suoi leader. Occhi puntati su Pio Esposito; Zero presenze, sogni azzurri: chi può esordire nella nuova Italia di Gattuso; Gattuso come allenatore della Nazionale convince tutti: un sondaggio rivela cosa pensano gli italiani.

Gattuso, la visita ad Appiano per valutare il blocco nerazzurro! Non solo i big, occhi su Pio Esposito. E Acerbi… - Tra conferme e la sorpresa Pio Esposito, c’è Acerbi che si allontana dal giro La visita di Gennaro Gattuso ad Appiano Gentile ha rappre ... Si legge su informazione.it

TS - Gattuso ripartirà dal trio Barella-Bastoni-Dimarco. Ma occhio anche ad altri tre nerazzurri - La visita di Gennaro Gattuso ad Appiano Gentile è servita al ct per incontrare i giocatori azzurri in ottica delle convocazioni di settembre. Secondo informazione.it