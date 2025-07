Pietro Adobati muore a 19 anni in un incidente col quad durante la vacanza a Pag per festeggiare la maturità

Il sogno d’estate che si è infranto sull’asfalto. Una vacanza con gli amici, un’estate da festeggiare dopo la maturitĂ , un futuro tutto da scrivere. Ma per Pietro Adobati, 19 anni, di Nembro, tutto si è interrotto lunedì 28 luglio sulla strada Ĺ˝-5151, nel nord dell’ isola croata di Pag. Erano le 20:35 quando il giovane ha perso la vita in un violento schianto tra il quad che stava guidando e un’auto in arrivo dalla direzione opposta. L’impatto è stato fatale: Pietro è morto sul colpo, nonostante i tentativi di soccorso. Aveva appena finito il liceo scientifico “Amaldi” di Alzano Lombardo. Una comunitĂ sotto shock. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pietro Adobati muore a 19 anni in un incidente col quad durante la vacanza a Pag per festeggiare la maturitĂ

