Piero Pelù lancia il concerto per Gaza | Donne bambini e giornalisti massacrati è urgente

Si chiama “S.O.S PALESTINA!” il concerto-evento ideato da Piero Pelù e previsto per il prossimo 18 settembre all'Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze. Oltre a Piero Pelù, accompagnato Da Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo e I Bandidos, si alterneranno sul palco gli Afterhours, La. 🔗 Leggi su Today.it

Firenze, tutto esaurito al Viper per Piero Pelù in concerto - Firenze, 14 maggio 2025 – Finalmente Piero Pelù. Dopo il forfait dello scorso autunno a causa dell’acufene, Piero Pelù approda nella sua Firenze, nell’ambito del Ritorno del Diablo Tour 2025: venerdì 16 maggio sarà in concerto in un Viper Theatre esaurito da mesi.

Venezia 82, in anteprima il film Piero Pelù. Rumore dentro - Sarà presentato in anteprima Fuori Concorso alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia Piero Pelù Rumore dentro.

Da Piero Pelù alla Bandabardò: un concerto all’Isolotto per promuovere i referendum - FIRENZE – Firenze si prepara a una serata di musica e impegno civile con Alza il Volume – 5 Sì per cambiare il Paese, il grande concerto (ingresso libero) che si terrà domenica (18 maggio) a partire dalle 18 in piazza dell’Isolotto.

Il cantante lancia S.o.s. Palestina! in programma a Firenze il 18 settembre per raccogliere fondi per aiutare Medici senza Frontiere Vai su Facebook