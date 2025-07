Piano spiaggia ancora nella bufera I bagnini di Cattolica | Va rivisto

Scendono in campo i bagnini alla vigilia del consiglio comunale di domani sera sul nuovo piano spiaggia. "Un nuovo Piano Spiaggia sta per essere approvato, si tratta di un piano che prevede la demolizione degli stabilimenti balneari, tutti indistintamente, anche quelli di nuova costruzione – scrivono la Coop. Bagnini, il Consorzio Bagnini La Regina ed il Consorzo Chioschisti di Spiaggia –: poichè richiede l'innalzamento di tutti i manufatti attraverso dune di sabbia e l'arretramento degli stessi verso la passeggiata retrostante, riducendo drasticamente il lungomare che, risultando piĂą basso rispetto ai manufatti, renderĂ difficoltosa l' accessibilitĂ specie alle persone con disabilitĂ .

