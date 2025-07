Phil Collins ricoverato in ospedale | Voci allarmanti Cosa è successo e come sta il cantante

Tre anni dopo l'addio alla scena musicale Phil Collins torna protagonista della cronaca per i suoi problemi di salute. Il cantautore britannico, 74 anni compiuti lo scorso gennaio, è ricoverato in ospedale per un intervento programmato da tempo, ma secondo i media americani l'operazione chirurgica avrebbe avuto gravi conseguenze per Collins e tra i fan è scattato l'allarme. I problemi di salute di Collins. Da anni il frontman dei Genesis lotta contro gravi problemi fisici dovuti a una lesione spinale subita nel 2007, che gli ha causato gravi danni ai nervi. Negli ultimi cinque anni la sua mobilitĂ si è notevolmente ridotta e nel docufilm " Phil Collins: Drummer First " il figlio Nicholas aveva raccontato: " Ha subito una seria operazione al collo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Š Ilgiornale.it - Phil Collins ricoverato in ospedale: "Voci allarmanti". Cosa è successo e come sta il cantante

