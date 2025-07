Phil Collins ricoverato in ospedale per un intervento al ginocchio Fan allarmati e l’ufficio stampa interviene

Phil Collins torna sotto i riflettori a tre anni dalla sua commovente tournĂ©e d’addio, questa volta però non per ragioni artistiche. Recentemente, alcune indiscrezioni diffuse dal sito Tmz, avevano sollevato serie preoccupazioni sulle condizioni di salute dell’ex leader dei Genesis, arrivando ad affermare che fosse sottoposto a cure palliative. La situazione è stata però rapidamente chiarita dall’ufficio stampa del celebre musicista britannico, che ha categoricamente smentito le allarmanti notizie. “Phil è stato effettivamente ricoverato, ma solo per un’operazione programmata al ginocchio – ha fatto sapere l’ufficio stampa intervenuto per tranquillizzare i fan -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Phil Collins ricoverato in ospedale per un intervento al ginocchio. Fan allarmati e l’ufficio stampa interviene

