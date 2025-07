Phil Collins ricoverato in ospedale | ore d’ansia Come sta

Il mondo della musica ha trattenuto il fiato. Voci allarmanti si sono diffuse rapidamente, suggerendo un peggioramento drastico delle condizioni di salute di Phil Collins. Queste indiscrezioni, inizialmente diffuse dal sito americano TMZ, hanno persino ipotizzato che il leggendario artista fosse in cura palliativa. Una notizia che ha immediatamente scatenato la preoccupazione tra i fan, che da tempo seguono con affetto e apprensione la sua battaglia contro problemi fisici persistenti. L’intervento al ginocchio. Un rappresentante ufficiale di Collins è intervenuto prontamente, smentendo ogni allarmismo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it Š Thesocialpost.it - Phil Collins ricoverato in ospedale: ore d’ansia. Come sta

In questa notizia si parla di: phil - collins - ricoverato - ospedale

Tarzan: Phil Collins dovette imparare altre lingue per cantare la colonna sonora del film animato - Il cantante ha svelato il momento in cui ha capito che avrebbe dovuto cantare l'iconica soudtrack del lungometraggio Disney non solo in inglese.

Phil Collins, il portavoce mette a tacere i rumours sulla salute dell’artista - Phil Collins nell’ultima settimana è diventato protagonista di un tam tam, che vedeva voci sull’artista secondo le quali sarebbe stato ricoverato in un hospice per malati terminali.

Il portavoce di Phil Collins mette a tacere i rumours sulla salute dell’artista - Phil Collins nell’ultima settimana è diventato protagonista di un tam tam, che vedeva voci sull’artista secondo le quali sarebbe stato ricoverato in un hospice per malati terminali.

Problemi a un ginocchio: Phil Collins parla dall'ospedale dopo le voci sulla sua morte |; Phil Collins non sta morendo, dice un portavoce: È in ospedale per un'operazione al ginocchio; Phil Collins parla dall'ospedale dopo le voci sulla sua morte.

Spettacolo Phil Collins parla dall'ospedale dopo le voci sulla sua morte - Il batterista e cantante sarebbe ricoverato in ospedale a causa di un'operazione al ginocchio alla quale sarebbe stato obbligato a sottoporsi e «non sarebbe affatto vicino alla morte», stando a quanto ... Segnala bluewin.ch

Phil Collins non sta morendo, dice un portavoce: â€œÈ in ospedale per un’operazione al ginocchio” - Phil Collins non è ricoverato in un centro di cure palliative spiega un portavoce rispondendo alle voci che si erano diffuse in rete ... Si legge su fanpage.it