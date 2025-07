pharrell williams porta a ibiza il rituale del respiro

Catch your breath — Riprendi fiato — è il nome scelto da Pharrell Williams per la nuova tappa dell’esperienza sensoriale firmata Humanrace: un’installazione immersiva che, dopo la Milano Design Week, arriva ora sulle coste dorate di Cala Jondal, Ibiza. L’invito è a rallentare, riconnettersi con sé stessi e con il respiro, riscoprendo un momento di consapevolezza in un’isola celebre per il suo ritmo incessante. Un cubo specchiato, mimetizzato nel paesaggio, accoglie il visitatore per una pratica essenziale e antica: il cold plunge, l’immersione in acqua fredda come rituale di rinascita, resistenza e chiarezza mentale. 🔗 Leggi su Panorama.it

