Petro a Rubio su Uribe ' no alle interferenze Usa in Colombia'

"Un'interferenza negli affari giudiziari di un altro Paese √® un'interferenza nella sovranit√† nazionale", ha scritto il presidente colombiano Gustavo Petro Petro sul suo profilo X, in risposta ai commenti del segretario di Stato americano Marco Rubio sulla condanna dell'ex presidente √Ālvaro Uribe, dovuta a suo parere ad una "strumentalizzazione del sistema giudiziario" del Paese sudamericano. "Il mondo deve rispettare i giudici colombiani" perch√© "molti sono stati uccisi per aver aiutato" gli altri, ha aggiunto Petro. Sulla stessa linea si √® espresso il ministro degli Esteri colombiano, Yolanda Villavicencio Mapy, che si trova a New York per partecipare ad una riunione dell'Onu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Petro a Rubio, su Uribe 'no alle interferenze Usa in Colombia'

