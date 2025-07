Personale ATA | Anief sollecita 33mila assunzioni su posti vacanti

L’Anief chiede al Governo di autorizzare l’assunzione in ruolo del personale ATA su tutti i posti vacanti. La richiesta riguarda anche i concorsi per ex DSGA, in vista della scadenza dei fondi del PNRR. Situazione attuale del personale ata nelle scuole Dopo le operazioni di mobilitĂ , i posti vacanti nell’organico di diritto del personale ATA . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Mobilità personale ATA 2025/26: sui siti degli Uffici scolastici provinciali i posti disponibili - Secondo quanto indicato all’articolo 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025, la comunicazione delle domande di mobilità del personale ATA di ruolo per l’anno scolastico 2025/26 attraverso il sistema informativo SIDI, insieme ai dati sui posti disponibili, è stata effettuata entro la data del 12 maggio.

Posti disponibili personale docente e ATA dopo i pensionamenti dal 1° settembre 2025 [In aggiornamento] - A seguito delle domande di pensionamento presentate dal personale docente e ATA entro il 21 ottobre 2024, gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti disponibili a partire dal 1° settembre 2025.

Ecco i dati provvisori delle elezioni RSU Scuola 2025: FLC CGIL primo sindacato, ma crescono i consensi per Anief e UIL Scuola RUA. Analisi e percentuali aggiornate.

Mobilità ATA 2025/2026: Anief segnala oltre 1.400 posti vacanti per i DSGA e chiede più tutele; Trasferimenti personale ATA, Anief “Serve una nuova stagione di valorizzazione”; Decreto Scuola, la prossima settimana al voto gli emendamenti suggeriti da Anief: Primo gradone stipendio dopo 3 anni, mobilità in altri comparti, assunzione idonei concorsi, anche motoria, aumenti per Ata.

Formazione obbligatoria dei docenti, a settembre la ripartizione delle risorse. Rosano (Anief): occorre garantire il diritto a tutto il personale - A fornirli è il sindacato Anief: “Innanzitutto il suo carattere obbligatorio e permanente è stato introdotto dalla cosiddetta ri ... orizzontescuola.it scrive

Rinnovo Contratto personale scolastico all’estero: le proposte Anief per docenti e ATA - Si è svolto un nuovo incontro all'ARAN per discutere il rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022 - Lo riporta ticonsiglio.com