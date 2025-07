Perché Raoul Bova vuole denunciare il Napoli | ha usato l'audio con Ceretti per un video con De Bruyne

Perché Raoul Bova vuole denunciare il Napoli: sul profilo TikTok del club azzurro è stato usato l'audio privato con Martina Ceretti per un video con De Bruyne.

Raoul Bova vuole denunciare il Napoli, c’entra ancora il TikTok del club di De Laurentiis Il TikTok del Napoli ha riprodotto l'audio originale di Bova in uno dei vocali in un video con De Bruyne. Per l'attore si tratta di una gravissima violazione della sua privacy. Vai su X

Raoul Bova non l’ha presa affatto bene. E stavolta non c’entra solo la vicenda giudiziaria in cui è coinvolto come parte offesa. L’attore – secondo quanto apprende Repubblica - sarebbe infatti pronto ad avviare una doppia causa civile contro Ryanair e il Napol Vai su Facebook

