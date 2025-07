Perché Pedro Pascal è il nuovo cocco di Hollywood

Pedro Pascal è l’attore del 2025. La seconda stagione di “The Last of Us” (uscita ad aprile), “Material Love” di Celine Song, “Eddington” di Ari Aster e il reboot de “I Fantastici Quattro” lo hanno reso onnipresente negli Stati Uniti: al cinema, nei red carpet, sui social. E come altre star hollywoodiane del passato, la sua ubiquitĂ mediatica non è dovuta solo ai ruoli che interpreta, ma anche a ciò che rappresenta. Su TikTok, l’hashtag #PedroPascal ha superato i 3,6 miliardi di visualizzazioni. I video virali si concentrano soprattutto sulle clip promozionali dei film in cui abbraccia le co-star, si mostra fragile, e si prende molto in giro. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - PerchĂ© Pedro Pascal è il nuovo cocco di Hollywood

In questa notizia si parla di: pedro - pascal - cocco - hollywood

Emma Stone, Pedro Pascal e Austin Butler affrontano un'ape sul red carpet di Cannes 2025 - I protagonisti del film Eddington sono stati al centro di un divertente momento sul red carpet del festival di Cannes quando hanno dovuto affrontare un'ape.

Material Love, ecco Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal nel trailer della romcom di Celine Song - Il trailer ufficiale di Material Love, la nuova commedia romantica diretta da Celine Song con Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal, in cui una combina-coppie dovrà scegliere tra l’uomo ideale e il suo imperfetto ex.

Pedro Pascal sarĂ nella terza stagione di The Last Of Us? - Pedro Pascal sarĂ nella terza stagione di The Last Of Us? The Last of Us stagione 3 continuerĂ ad adattare The Last of Us Part II, ma questo mette anche in dubbio il ritorno di Joel, interpretato da Pedro Pascal.

A star is born | Perché Pedro Pascal è il nuovo cocco di Hollywood; Pedro Pascal in spiaggia a torso nudo, le foto di Natale hanno fatto impazzire tutt?; 'Exile' diretto da Visar Morina.

Pedro Pascal nel mirino dei fan: ora scoppia la critica per come ha toccato la moglie di Willem Dafoe - Una clip del 2024 in cui Pedro Pascal tocca il mento di Giada Colagrande ha riacceso il dibattito online. Secondo msn.com

Pedro Pascal nella polemica per le sue 'carezze fuori luogo' a donne famose: cos'ha fatto l'attore - Pedro Pascal si è reso protagonista di alcuni tocchi e carezze nei confronti di donne del mondo del cinema che stanno facendo molto discutere: cos'è successo ... Come scrive libero.it