Perché Novo Nordisk la più grande azienda farmaceutica europea non se la sta passando bene

Le azioni di Novo Nordisk, produttore dei famosi farmaci per il dimagrimento e per il diabete, sono crollate del 26% a causa della sempre più forte concorrenza statunitense.

Investimento Novo Nordisk, Valeriani (Cisl): “Infrastrutture viarie da potenziare. La posta in palio è altissima” - Sulla questione Novo Nordisk ad Anagni interviene Antonella Valeriani, Segretario Provinciale della Cisl Frosinone.

Approvazione pdl obesità , Galletti (Novo Nordisk): "Passo fondamentale" - 'Risponde alla necessità di affrontare una delle più importanti sfide salute pubblica' Roma, 7 mag. (Adnkronos Salute) - "Esprimiamo grande soddisfazione per l'approvazione, alla Camera dei deputati, della proposta di legge a firma dell'onorevole Roberto Pella sull'obesità : un passo fondament

Approvazione pdl obesità , Galletti (Novo Nordisk): “Passo fondamentale” - (Adnkronos) – "Esprimiamo grande soddisfazione per l'approvazione, alla Camera dei deputati, della proposta di legge a firma dell'onorevole Roberto Pella sull'obesità : un passo fondamentale per quella che oggi sarebbe la prima legge al mondo sull'obesità .

Novo Nordisk ridefinisce il ruolo dell'industria farmaceutica: innovazione, sostenibilità e inclusione sociale al centro. Progetti come #ReMed puntano al riciclo dei dispositivi e all'accesso alle cure per i più fragili.

Dall’economia circolare al contrasto alla povertà sanitaria: l’impegno di Novo Nordisk nella farmaceutica contemporanea; Novo Nordisk: a Frosinone la fabbrica del farmaco anti-obesità , 1.500 posti di lavoro e investimenti record; Novo Nordisk ha nominato Maziar Mike Doustdar come nuovo presidente e amministratore delegato.

