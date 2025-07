Anche quando crediamo di agire in modo razionale, le nostre decisioni economiche sono inconsciamente influenzate da emozioni, automatismi e pressioni sociali. Nel primo articolo di questa rubrica di Psicologia finanziaria abbiamo esplorato quanto il nostro rapporto con il denaro sia tutt’altro che oggettivo, ovvero dietro alle scelte, ai risparmi e agli acquisti si nascondono emozioni, bisogni affettivi, schemi familiari e meccanismi inconsci. Abbiamo visto che la ricchezza non è solo una questione di numeri, ma anche – e soprattutto – di consapevolezza. In questo secondo approfondimento andiamo un passo oltre: se è vero che i soldi parlano di noi, è altrettanto vero che non sempre ci comportiamo in modo razionale quando li gestiamo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Perché non siamo razionali coi soldi