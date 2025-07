Perché il semestre filtro a Medicina è un autogol

Dal prossimo settembre, la facoltà di Medicina e chirurgia inaugurerà il cosiddetto semestre filtro. Voluto fortemente dal Ministro dell'Università e della Ricerca.

Accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo: addio al numero chiuso tradizionale, semestre filtro e graduatoria nazionale. Le novità - Il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio, segna una svolta radicale nell’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42).

Medicina, semestre filtro: gli iscritti sono già 1200. Boom di richieste a Brescia - Brescia, 18 luglio 2025 – Sono già più di 1200 gli studenti e le studentesse che hanno fatto l’iscrizione al semestre filtro del corso di laurea in medicina dell’Università degli studi di Brescia.

Chimica, fisica e biologia: ecco quali sono le materie obbligatorie nel semestre-filtro per Medicina - Bernini: “Domani i decreti ministeriali in Consiglio dei ministri. Didattica non solo a distanza, il presupposto è in presenza”

Medicina, 54 mila iscritti al nuovo semestre filtro. Ne passerà quasi uno su due - 313 i giovani che si sono iscritti al nuovo semestre aperto di Medicina inaugurato dalla riforma Bernini. informazione.it scrive

